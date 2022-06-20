Купил, чтобы издеваться: живодёру, убившему павлина на Буковине, сообщили о подозрении

В Черновицкой области пьяный парень ради развлечения жестоко убил павлина. По этому факту в полиции возбуждено уголовное дело.

Жителю Буковины светит 8 лет тюрьмы

Выяснилось, что жуткий инцидент произошел 3 июня у реки Сирет в селе Карапчев. Там отдыхала компания, которую так "повеселило" убийство величественной птицы. Пьяным молодым человеком с видео оказался 18-летний местный житель.

Актуально На Буковине пьяный молодой человек жестоко убил павлина: друзья наблюдали и хохотали

Правоохранители установили личность живодера благодаря мониторингу социальных сетей. По данным следствия, павлина парень приобрел заранее.

Осознавая, что его действия причинят животному существенную боль и могут вызвать увечье или смерть, подозреваемый с особой жестокостью наносил ему телесные повреждения. Факт издевательства фиксировали его друзья на видео, которое обнародовали в соцсетях,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Уголовное дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными, что повлекло за собой смерть. Буковинцу уже объявили о подозрении, а суд вскоре изберет ему меру пресечения. В полиции Черновицкой области рассказали, что теперь убийцы птицы грозит до 8 лет за решеткой.

Заметим, что досудебное расследование по уголовному делу осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции.



Жителю Буковины объявили подозрение в жестоком обращении с животными / Фото Офиса генпрокурора

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Что известно о жутком поступке новолуния

Ситуация получила огласку после того, как видео издевательства над павлином опубликовала общественная организация ANIMAL HELPERS. Украинцев поразила и возмутила жестокость пьяного парня, то же видео начали активно распространять. На кадрах было видно, что буковинец схватил птицу за шею и начал сильно бить до земли.

За этим ужасным зрелищем наблюдали его друзья. Заметим, что никто молодому человеку не помешал. Напротив – на фоне был слышен веселый хохот. Компания поддерживала убийцу животного, а впоследствии именно кто-то из очевидцев опубликовал этот ролик в сети.

По данным из соцсетей, живодер – работник автосервиса. Из-за огласки этой ситуации он написал извинения на своей странице в инстаграмме, однако впоследствии удалил свой профиль.

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