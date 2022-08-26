Скоро 1 сентября: сколько стоит собрать ученика в школу

Уже через несколько дней начнется новый учебный год, школьники пойдут в школу. В этом сезоне средняя цена школьной корзины составляет от 990 гривен.

Меньше всего стоят линейки, альбомы для рисования и пластилин. Цены стартуют от 9 гривен. Пеналы будут стоить от 19. Онлайн-ритейлер Rozetka подсчитал расходы родителей на школьные принадлежности.

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Что больше всего покупают в этом году

Цена наборов ручек, тетрадей, карандашей, фломастеров, а также клея варьируется от 50 до 70 гривен. Нынешняя стоимость школьных рюкзаков – от 140.

Больше всего спрос вырос на:

дневники,

линейки

обложки для тетрадей и учебников,

пеналы,

ручки и фломастеры,

тетради,

школьные рюкзаки и ранцы,

цветные карандаши.

пластилин,

альбомы для рисования

В августе продажи увеличились

В августе 2022 года продажи заметно увеличились по сравнению с предыдущими месяцами. При этом рюкзаки и ранцы продаются в большем количестве. Однако эти товары популярны не только перед началом учебного сезона, и покупают их не только в школу. В целом на продажи школьных товаров повлияло то, что из-за войны многие школьники сейчас находятся с родителями в других странах.

Поскольку некоторые из них пока не планируют возвращаться в украинские школы, то и не готовятся к новому учебному году в Украине, а покупают школьные принадлежности за рубежом.

Полный ценник школьных товаров на сайте онлайн-ритейлера по состоянию на август 2022 года:



Стоимость школьного рюкзака



Стоимость школьного рюкзака

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