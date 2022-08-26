Найменше коштують лінійки, альбоми для малювання та пластилін. Ціни стартують від 9 гривень. Пенали коштуватимуть від 19. Онлайн-ритейлер Rozetka підрахував витрати батьків на шкільне приладдя.
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Що найбільше купують цього року
Ціна наборів ручок, зошитів, олівців, фломастерів, а також клею варіюється від 50 до 70 гривень. Цьогорічна вартість шкільних рюкзаків – від 140.
Найбільше попит зріс на:
- щоденники,
- лінійки
- обкладинки для зошитів та підручників,
- пенали,
- ручки та фломастери,
- зошити,
- шкільні рюкзаки та ранці,
- кольорові олівці.
- пластилін,
- альбоми для малювання
У серпні продажі зросли
У серпні 2022 продажі помітно збільшилися, порівнюючи з попередніми місяцями. При цьому рюкзаки й ранці продаються у більшій кількості. Однак ці товари популярні не лише перед початком навчального сезону і купують їх не лише до школи. Загалом на продажі шкільних товарів вплинуло те, що через війну багато школярів зараз перебувають із батьками в інших країнах.
Оскільки деякі з них поки не планують повертатися до українських шкіл, то й не готуються до нового навчального року в Україні, а купують шкільне приладдя за кордоном.
Повний цінник шкільних товарів на сайті онлайн-ритейлера станом на серпень 2022 року:
Вартість шкільного рюкзака
Вартість шкільного рюкзака
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