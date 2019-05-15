Купить замок во Франции: как стать владельцем королевской недвижимости

Более 7 тысяч интернет-пользователей из разных уголков мира "скинулись", чтобы приобрести замок во Франции.

Замок Мот-Шанденье (Сhâteau de la Mothe-Chandeniers) расположен в департаменте Вьенн на западе Франции.

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В Средние века крепость дважды занимали англичане, а во время Французской Революции здание сильно изувечили. После реставрации, его сильно разрушил пожар уже в начале 20 века.

До наших дней замок сохранился в очень запущенном состоянии.

Смотрите видео, где видно состояние замка Мот-Шанденье во Франции:

Зачем интернет-юзерам замок?

Неравнодушные пользователи из более чем 45 стран мира устроили краудфандинговую акцию, благодаря которой насобирали примерно 500 тысяч евро на покупку замка. Памятник приобрели для того, чтобы спасти ее от разрушения и провести полную реставрацию.

Теперь каждый из покупателей может смело называть себя владельцем королевской недвижимости.

Как выглядит заброшенный замок Мот-Шанденье во Франции: смотрите фото

Купить замок или иную заброшенную историческую постройку можно с помощью сайта Dartagnans.fr, который занимается сохранением культурного наследия страны.

Каждый, кто причастен к пожертвованиям на покупку замка, теперь может наведываться туда в любое время и следить за процессом реконструкции.

Каждый, кто причастен к покупке замка, может наведываться туда в любое время//Фото: pointdevue.fr

Дома в средневековом городе на итальянской Сицилии можно купить за 1 евро.

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