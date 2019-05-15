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      Купити замок у Франції: як стати власником королівської нерухомості

      424 Читать новость на русском
      Як купити замок у Франції
      Як купити замок у Франції / pointdevue.fr

      Понад 7 тисяч інтернет-користувачів з різних куточків світу "скинулись", щоб придбати замок у Франції.

      Замок Мот-Шанденье (Сhâteau de la Mothe-Chandeniers) розташований в департаменті В'єнн на заході Франції.

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      У Середні віки фортецю двічі займали англійці, а під час Французької Революції будівлю сильно понівечили. Після реставрації, її сильно зруйнувала пожежа вже на початку 20 століття.

      До наших днів замок зберігся у дуже занедбаному стані.

      Дивіться відео, де видно стан замку Мот-Шанденье у Франції:

      Навіщо інтернет-юзерам замок?

      Небайдужі користувачі з понад 45 країн світу влаштували краудфандингову акцію, завдяки якій назбирал приблизно 500 тисяч євро на купівлю замку. Пам'ятку придбали для того, аби врятувати її від руйнування і провести повну реставрацію.

      Тепер кожен з покупців може сміливо називати себе власником королівської нерухомості.

      Як виглядає занедбаний замок Мот-Шанденье у Франції: дивіться фото

       

      Купити замок чи іншу занедбану історичну споруду можна за допомогою сайту Dartagnans.fr, який займається збереженням культурного спадку країни.

      Кожен, хто доклався до пожертв на купівлю замку, тепер може навідуватись туди в будь-який час і стежити за процесом реконструкції.

      Франція замок
      Кожен, хто доклався до купівлі замку, може навідуватись туди в будь-який час//Фото: pointdevue.fr

      Будинки у середньовічному місті на італійській Сицилії можна купити за 1 євро.

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      Теги: Новини культури Новини нерухомості Архітектура Історія Новини нерухомості світу Новини Франції Купівля нерухомості
      Джерело: 24 канал
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