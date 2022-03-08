В Купянск на Харьковщине зашла новая колонна российской техники
8 марта 2022 , 12:43Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В харьковский Купянск зашла колонна техники оккупантов. По свидетельствам очевидцев, россияне вошли в город ночью.
Примерно в 11 часов утра по городу ехала колонна российских оккупантов. Террористов удалось запечатлеть на видео.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Полный текст сообщения:
Купянск, около 11:00. Очевидцы сообщают, что через город идет новая колонна российской военной техники. Зашли со стороны Тополей ночью.
Видео вражеской техники:
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!