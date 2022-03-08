В Купянск на Харьковщине зашла новая колонна российской техники

В харьковский Купянск зашла колонна техники оккупантов. По свидетельствам очевидцев, россияне вошли в город ночью.

Примерно в 11 часов утра по городу ехала колонна российских оккупантов. Террористов удалось запечатлеть на видео.

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Полный текст сообщения:

Купянск, около 11:00. Очевидцы сообщают, что через город идет новая колонна российской военной техники. Зашли со стороны Тополей ночью.

Видео вражеской техники:

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