Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич. Он также отметил, что оккупанты не уменьшают количество обстрелов на Харьковщине, передает 24 Канал.

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Россия массированно ударила по Купянску

Канашевич сообщил, что утром 19 сентября Россия массированно атаковала Купянск. По предварительной информации, враг сбросил 12 управляемых авиабомб. В результате этого есть существенные разрушения частного жилья.

Повреждены по меньшей мере 13 частных домов. Есть пострадавшие – шесть человек получили различной степени ранений, сейчас они госпитализированы: это три женщины и три мужчины, самому младшему 50 лет, самой старшей женщине 85,

– сообщил председатель Купянской РГА.

Под обстрелами находились также населенные пункты Кондрашевской громады. Канашевич добавил, что, целом, враг не уменьшает интенсивность обстрелов, а наоборот – только наращивает. Под постоянно угрозой находятся населенные пункты, которые расположены вдоль реки Оскол. Поэтому сейчас власть прилагает максимальные усилия, чтобы эвакуировать население из опасных районов Харьковщины.