Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич. Він також зазначив, що окупанти не зменшують кількість обстрілів на Харківщині, передає 24 Канал.

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Росія масовано вдарила по Куп'янську

Канашевич повідомив, що зранку 19 вересня Росія масовано атакувала Куп'янськ. За попередньою інформацією, ворог скинув 12 керованих авіабомб. Унаслідок цього є суттєві руйнування приватного житла.

Пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків. Є постраждалі – шість людей зазнали різного ступеня поранень, наразі вони госпіталізовані: це три жінки й три чоловіки, наймолодшому 50 років, найстаршій жінці 85,

– повідомив голова Куп'янської РДА.

Під обстрілами перебували також населені пункти Кіндрашівської громади. Канашевич додав, що, загалом, ворог не зменшує інтенсивність обстрілів, а навпаки – лише нарощує. Під постійно загрозою перебувають населені пункти, які розташовані вздовж річки Оскіл. Тому нині влада докладає максимальних зусиль, щоб евакуювати населення з небезпечних районів Харківщини.