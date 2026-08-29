Город непригоден для мирной жизни: Трегубов описал ситуацию в Купянске

Ситуация вокруг Купянска остается напряженной, а логистические пути находятся под постоянным прицелом вражеских БПЛА. Хотя российские оккупанты не прекращают попыток проникнуть инфильтрационными группами, Силы обороны эффективно ликвидируют вражеские плацдармы и срывают планы противника.

Российские войска пытаются проложить новые маршруты для продвижения в северные районы Купянска. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу о текущей ситуации на Харьковском направлении и действиях Сил обороны Украины.

Что происходит в самом Купянске

Виктор Трегубов заверил, что здания в городе сохранились лучше, чем в полностью разрушенных Волчанске или Волновахе. Впрочем, вести там безопасную гражданскую жизнь пока невозможно.

Некоторые здания там есть. Это все-таки не Волчанск, не условная Волноваха. Там не все полностью сведено к нулю. Но для гражданской жизни оно сейчас абсолютно непригодно. Здания есть, но инфраструктура уже не та,

– подчеркнул пресс-секретарь.

Он рассказал, что захватчиков, которые ранее пробрались в центр города и удерживали позиции вокруг больницы, украинские защитники полностью выбили. После этого россияне пытались расширить "серую зону" через Голубовку в направлении Радьковки, чтобы упростить ввод пехоты, но эти попытки потерпели неудачу.

Бои под Купянском: смотрите на карте

Какова ситуация на разных берегах Оскола

По словам военного, ситуация на Купянском направлении фактически состоит из двух отдельных эпизодов по обоим берегам реки Оскол. На западном берегу украинские силы существенно сократили вражеский плацдарм, вынудив оккупантов продвигаться узкой полосой вдоль реки с севера на юг, что делает их перемещения удобной мишенью для поражения.

В то же время к востоку от Оскола россияне активно применяют БПЛА и отправляют небольшие инфильтрационные группы. Силы обороны эффективно противодействуют этим маневрам и наносят врагу существенные потери.

В нашей зоне ответственности потери врага достигают трехсот человек в сутки, из них большинство – безвозвратные. Если отсчитывать начало кампании с конца весны, то россиян становится меньше. Но поскольку это инфильтрация небольшими группами, у них еще есть ресурс для того, чтобы поддерживать ее,

– отметил Трегубов.

Также спикер опроверг угрозу для Большого Бурлука, отметив, что ситуация там остается стабильной, а незначительные передвижения врага происходят за пределами населенных пунктов.