Не хватает рефрижераторов: в захваченном Купянске морг переполнен телами оккупантов

Во временно оккупированном Купянске Харьковской области морг переполнен телами российских военных.

Информацию, которая ранее распространялась в СМИ, подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал .

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Враг даже не считает свою живую силу

Временно оккупированный город Купянск расположен на Изюмском направлении, где российские захватчики постоянно несут потери.

Через Купянск оккупанты направляют свою технику на Изюмское направление, а дальше на территорию Донецкой области. По словам Синегубова, там постоянно ведутся активные боевые действия, а наши ВСУ стабильно наносят врагам большие потери в этом направлении. Все дошло до того, что оккупанты даже не считают своих военных – только бронированную технику. Неудивительно, что у оккупантов не хватает рефрижераторов.

Враг практически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну, а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов – это их проблемы,

– сказал Олег Синегубов.

россияне беспощадно бьют по Харькову: сейчас ударили по рынку

российские захватчики беспрестанно обстреливают Харьков. Сегодня, 21 июля, оккупанты обстреляли рынок "Барабашово", в котором всегда много людей. В результате погибли 2 человека. Еще 21 человек ранен – среди них 4 тяжелых и один ребенок.

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