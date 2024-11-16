Выберут приоритетом Купянск: какую стратегическую задачу перед оккупантами поставил Путин

Одно из важных направлений для врага еще с прошлого года остается Лимано-Купянское, когда россияне начали там наступление и концентрировать большое количество личного состава. Впоследствии враг пытался наступать с севера Харьковщины, в район Липцов и Волчанска. Россияне хотели соединить свои силы с теми, которые атаковали Купянск.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, объяснив, что для российских войск приоритетом является не столько Купянск, как Купянск-Узловой, где расположена большая железнодорожная станция.

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Задание от Путина

Тимочко отметил, что российская логистика существенно зависима от железнодорожного транспорта, принимая во внимание тактику оккупантов вести боевые действия: привлекать значительное количество артиллерии, пехоты, создавать огневой вал. Поэтому россияне нуждаются в постоянном снабжении.

На этом направлении для врага также важно выйти на Оскольское водохранилище, которое питает агломерацию Краматорска и Славянска в Донецкой области.

Цели, которые очертили перед российскими войсками на Купянском направлении, в первую очередь рассчитаны на то, чтобы дать возможность им выполнить стратегическую задачу, которую поставил Путин еще с 2022 года – полная оккупация Донецкой области,

– отметил Тимочко.

Россияне не будут оставлять попытки войти в Купянск

Кроме того, по словам председателя совета резервистов Сухопутных войск, враг пытается вернуть себе позиции на Харьковщине, которые он потерял во время контрнаступления ВСУ.

"Противник надеется, что ему удастся соединить свои войска из Волчанска и Купянска, хотя это уже совершенно невероятно, чтобы взять под огневой контроль Харьков. В районе Волчанска и Липцов россияне потерпели большое количество неудач. Усилить свой военный контингент они там не способны. Поэтому они выберут приоритетом Купянск и будут пытаться наступать на этом направлении", – подытожил Тимочко.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сообщил, что российская армия не смогла выполнить задачу своего командования и захватить Купянск-Узловой до 1 ноября. Дедлайн изменился, теперь россияне надеются сделать это до начала 2025 года.