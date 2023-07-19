Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Как известно, активизация врага в этом районе не стала неожиданностью для ВСУ.

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"К сожалению, ситуация очень сложная. Россияне пытаются штурмовать наши позиции и пройти этим направлением. Идут ожесточенные бои с привлечением авиации, химического оружия", – отметил Оропай.

Россия долгое время готовилась к атаке на Лимано-Купянском направлении – там сосредоточено около 100 тысяч военных и более 900 танков. Враг, вероятно, стремится не только связать украинские резервы, но и выжать их за реки Северский Донец и Оскол.

ВСУ готовы ко всему

Несмотря на все попытки россиян, украинские военные крепко держатся на своих позициях. Линию обороны выстроили на естественных препятствиях, в том числе на высотах.

Более того, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны перехватили инициативу на Купянском направлении.

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