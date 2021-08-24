Купюры запели: ко Дню Независимости украинские деньги оживили – забавные видео

В рамках проекта "30 независимых" с помощью приложения Reface 3 украинских банкноты "выполнили" украинские хиты. Программа "оживила" Владимира Великого, Лесю Украинку и Владимира Вернадского.

В "исполнении" украинских банкнот прозвучали песни группы Go_A, MamaRika и Wellboy. По словам представителей компании, целью такого действа было поднять настроение украинцам на День Независимости.

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Что "пели" банкноты

В "исполнении" Владимира Великого с банкноты образца 1992 года прозвучала песня Wellboy – "Гуси". Эта композиция появилась летом 2021 года и быстро стала популярной. Даже киевскому князю она пришлась по душе.

Wellboy – "Гуси" от Владимира Великого: видео

Леся Украинка "выполнила" хит 2021 года – песню "Шум", с которой группа Go_A представляла Украину на "Евровидении-2021" в Роттердаме и заняла 5-е место.

Go_A – "Шум" от Леси Украинки: видео

Владимир Вернадский решил "спеть" песню "Мама Ріка" от исполнительницы MamaRika, которая ворвалась в украинские чарты еще в 2016 году.

Reface решил креативно поздравить украинцев

В CEO Reface рассказали, что такие видео сделали не только для того, чтобы гордиться достижениями независимой Украины, но и немного повеселиться.

Как и все Reface хотел поздравить страну, но в свой нестандартный способ. Категорию создали не только для того, чтобы гордиться нашими достижениями Независимости, но и чтобы немного посмеяться в этот день. Украинский институт и Port agency проделали колоссальную работу и приятно видеть проект такого масштаба в Украине,

– рассказал Дмитрий Швец.