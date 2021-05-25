Российская империя почти за бесценок продала территории, чтобы задобрить США и предложить им свою "дружбу". Потому что только так они планировали снова силой забрать Аляску

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Открытие Аляски

Первое открытие Аляски фактически совершили еще в 1732 году. Тогда русские мореплаватели дошли до мыса Принца Уэльского, но завершить экспедицию им помешали погодные условия и малый запас продовольственных продуктов. Их дело продолжил капитан Алексей Чириков. Ему удалось в 1741 году подробнее исследовать северные земли и зарегистрировать факт открытия полуострова и Алеутских островов.



Капитан Алексей Чириков / Гравюра неизвестного автора

После этого, территорию нынешней Аляски начали активно осваивать русские купцы, которые покупали у местных жителей мех. Они создавали здесь собственные небольшие поселения, где торговцы пережидали неблагоприятную для судоходства зиму.

Так, к концу XVIII века современная Аляска начала официально принадлежать Российской империи. Инициаторами присоединения земли были те же сибирские купцы, которые организовали представление документов по узакониванию монополии права собственности на полезные ископаемые и добычу на северных землях. Кроме того, эта территория принадлежала Российской империи на правах первооткрывателей.

Месторождения золота

На протяжении первой половины XIX века Аляска не интересовала правление России. Купцы, занимавшиеся делами на этой территории, своевременно платили налог, а на ее содержание и вовсе не было нужды выделять средства.

Однако через некоторое время российскому императору Александру II доложили о важной находке на Аляске – месторождениях золота. Такое известие заинтересовало и одновременно насторожило руководство государства.



Золото в природе / Фото Invest

Брат императора Константин Романов, который в то время был главой Морского штаба России, недолго думая, предложил продать эту территорию. Основной причиной такого решения была угроза со стороны Англии. По его мнению, золотая жила территории могла спровоцировать англичан к попытке захватить эти земли.

Шанс заработать денег и продажа Аляски

В то же время российского военного флота в северных морях практически не было. Да и в целом армия еще недостаточно восстановилась после Крымской войны. Оборонять земли, которые еще до недавнего времени были ей совершенно ненужны, у империи не было сил. Так, младший брат императора решил, что во время продажи есть шанс заработать немалую сумму денег, ведь если Англия захватит территории, они останутся ни с чем.

Интересно! Кроме того, продажа земель Соединенным Штатам Америки обещала укрепление дружеских отношений между этими государствами.

Вскоре посланник Российской империи в США барон Эдуард Стекль начал переговоры о продаже территорий. Правительство президента Соединенных Штатов Америки, которым в то время был Эндрю Джонсон, предложило выплатить сумму золотом в размере 5 миллионов долларов. Однако такое вознаграждение не устраивало Стекла и он решился назвать свою цену – 7 200 000 долларов США.



Эндрю Джонсон хотел купить Аляску за 5 миллионов / Фото Общественное достояние

Американское руководство не слишком увлекалось идеей покупки дикой территории. Противники заключения договора называли ее заповедником для белых медведей, считая, что она пригодна лишь для обитания на ней хищников. Несмотря на все, Сенат США в конце концов ратифицировал договор с минимальным перевесом за покупку Аляски – только в один голос.

Справка. Так, 30 марта 1867 года представителями обеих сторон был подписан официальный договор о продаже Аляски Россией Соединенным Штатам Америки. Территория Российской империи за один миг уменьшилась более чем на 1,5 миллиона квадратных километров.

Некоторые современные российские историки убеждены, что продажа Аляски была большой ошибкой России. Однако большинство исследователей согласны с тем, что такое соглашение было взаимовыгодным в то время для обоих государств.

Америка активно расширяла свою территорию, а Россия в свою очередь смогла сосредоточиться на освоении Приамурья и Приморья, которые незадолго до этого были присоединены к ее территории.

Происхождение названия

Название "Аляска" появилось здесь одновременно с обсуждением покупки земли в Сенате. Тогда в своей речи сенатор Чарльз Самнер назвал новоприобретенные территории языком коренного населения Алеутских островов – Аляска, что значит "большая земля". Такое наименование закрепилось за полуостровом и вскоре стало его официальным названием.

Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года. В этот день в столице российских поселений на Аляске, в Новоархангельске, которое впоследствии получило американское название "Ситка", спустили российский флаг и подняли американский. Все действо происходило под сопровождение артиллерийского салюта.

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Сейчас 18 октября в США каждый год празднуют "День Аляски". Однако в самом одноименном штате официальным праздником считается 30 марта, когда был подписан договор купли-продажи.

Аляска не сразу стала штатом

Штатом Аляска также была провозглашена не сразу. С 1884 года она получила статус округа, и только через 85 лет стала 49 штатом США.

После распада Российской империи и создания Советского Союза среди населения начали распространяться разнообразные слухи о продаже Аляски. Кто-то утверждал, что Россия в свое время продала территорию не навсегда, а лишь сдала в аренду на 100 лет.

Россия ждала, что Аляску вернут

Население СССР вполне серьезно ожидало, что в 1967 году Аляску вернут в собственность Союза. Когда же вымышленный срок аренды завершился, а Аляску никто не вернул, нашлось новое оправдание – вроде бы документы были потеряны и именно поэтому забрать земли не удается. Другие – были уверены, что Аляску продала еще Екатерина II, однако опять же не насовсем, а лишь на 150 лет.

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Возможно, так хотели оправдать, почему Аляску не вернули за обещанные предыдущими слухами 100 лет. Для чего на цензурированной территории СССР была распространена абсолютно ложная информация пока точно неизвестно. Можно лишь догадываться, что такие слухи были связаны с существенным ухудшением отношений между государствами и попыткой усилить ощущение величия России среди жителей.