Враг продвигается к Покровску и усиливает атаки у Купянска: обзор фронта и карты ISW

Российские захватчики продолжают атаковать и не оставляют попыток наступления вглубь украинских территорий. На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, с особой жестокостью враг штурмует позиции ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW). Так, говорится в основном о боях, которые происходили 26 декабря.

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Курская операция

В течение 25 и 26 декабря продолжались бои на Курщине, однако в ISW не зафиксировали продвижений. Бои продолжались вблизи 5 населенных пунктов в Суджанском районе. Как добавляют аналитики, сейчас Россия разворачивает в Курской области лучше обученных солдат и которые имеют качественное обеспечение.

Что касается военных КНДР на Курщине, то, по информации ГУР, они имеют проблемы с питьевой водой и материально-техническим обеспечением. Вероятно, предыдущие украинские удары поразили ключевой узел для связи северокорейских сил.



Операция на Курщине / Инфографика ISW

Харьковская область

В ISW сообщили, что российская армия продолжает атаковать на Харьковщине, однако подтверждений вражеского продвижения нет. В частности, российские пропагандисты утверждали об успехе вблизи Старицы и в направлении Дергачей, но аналитики не нашли подтверждения этим заявлениям. Оккупанты наступали также вблизи Волчанска, Высокой Яруги и Липцов, однако успеха на этих направлениях не имели.



Враг безуспешно атакует на Харьковщине / Инфографика ISW

Боевые действия на границе Харьковской и Луганской областей

Россияне продолжают давить на Купянском направлении. Новые геолокационные кадры подтверждают, что противник продвинулся вблизи Купянска, а также, вероятно, захватил Лозовую. В общем, противник активно наступает на всей линии Купянск – Сватово – Кременная.



Где продолжаются ожесточенные бои / Инфографика ISW

Россияне имеют продвижение в Донецкой области

Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, где враг прилагает максимальные усилия для продвижения вглубь украинских территорий. Так, российские войска продолжают атаковать на Северском направлении, однако продвижений не имеют. Сейчас особенно активные штурмы врага фиксируют у Белогоровки.



Где наступает враг в Донецкой области / Инфографика ISW

Пытаются наступать оккупанты и на Часов Яр, но подтверждения продвижения врага в ISW не нашли. Сейчас противник накапливает резервы на этом участке фронта, вероятно, готовясь к новым штурмам. Аналитики предполагают, что Россия сосредоточена на захвате Огнеупорного комбината, что в центре Часового Яра.



Бои возле Часового Яра / Инфографика ISW

На Торецком направлении ВСУ восстановили утраченные позиции, в частности – на севере Торецка. Хотя россияне и атаковали в городе и окружающих населенных пунктов, но успеха не имели.



Бои за Торецк / Инфографика ISW

На Покровском направлении российские захватчики имели продвижение в районах Пушкино и Нового Труда. Также враг продвинулся вблизи Украинки и почти захватил Нововасильевку. Сейчас оккупанты находятся примерно в 3,5 километра от трассы Т-0406, которая ведет к Покровску.

Аналитики ISW предполагают, что российская армия, вероятно, захватила Курахово после 2 месяцев интенсивных наступательных действий. Так, на новых геолокационных кадрах видно, что российские войска продвигаются на запад города и сейчас враг, вероятно, вышел на административные границы населенного пункта.

Справка. Россия начала активно наступать на Курахово осенью. В октябре 2024 года враг начал постепенно продвигаться к городу. В общем, на Курахово наступало около 35 – 36 тысяч оккупантов.



Враг, вероятно, захватил Курахово и продвигается к Покровску / Инфографика ISW

Наступательные действия враг не останавливает и к северу от Угледара. Оккупанты не имеют продвижений, а украинские войска и дальше удерживают позиции. Вместе с тем, российские войска имели незначительные продвижения в направлении Великой Новоселки.



Бои в Донецкой области / Инфографика ISW

Наступательные действия России на Юге

Российские войска продолжают наступать в Запорожской области, однако подтверждений продвижения врага нет. Сейчас активные боевые действия продолжаются в районах Работино и Каменского.



Атаки на Запорожье / Инфографика ISW

На Херсонщине оккупанты пытаются захватить острова в дельте Днепра, однако не имеют успеха. В общем, противник отправляет на штурм 2 – 3 катера, на которых по 5 – 7 солдат, однако украинские военные не дают им закрепиться.



Ситуация на Херсонщине / Инфографика ISW