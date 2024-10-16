Для оккупантов есть несколько приоритетных направлений, на которых будут пытаться продвигаться в ближайшее время. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, где разовьется наступление врага и чего ждать на фронте.

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Где будут активными россияне в ближайшие месяцы

Россияне усилили давление на Кураховском направлении. Оккупанты продвинулись и сейчас находятся в опасной близости к самому Курахово Донецкой области.

Действительно, они давят на Курахово с трех сторон: с севера, запада и юга. Они вытеснили наши войска из Угледара и подтянулись к Богоявленки. Этот Кураховский "карман" очень опасен для нас. Пока там не говорится об оперативном окружении или контроле логистических цепей, но ситуация развивается угрожающе,

– отметил Роман Свитан.

Ситуация на Кураховском направлении: посмотрите на карте

Всего на фронте сейчас есть три точки, где россияне имеют преимущество на оперативном направлении: Курахово, Торецк и Купянско-Лиманское направление. По мнению полковника запаса, именно на этих направлениях оккупанты будут сосредотачиваться следующие несколько месяцев даже при неблагоприятных погодных условиях.

"Они серьезно активизировались в Белогоровке, пытаясь вытеснить оттуда наш гарнизон, что очень опасно. Белогоровка – это фактически единственный населенный пункт, который еще остается под контролем украинских сил на Луганщине после потери Макеевки", – объяснил Свитан.

Где расположена Белогоровка: посмотрите на карте

Как дождь и холод повлияют на фронт

В то же время наступление худших погодных условий все же заставляет россиян торопиться. Ведь как только почву в Донецкой области размоет дождями, двигаться там станет фактически невозможно. Поэтому в кратчайшие сроки оккупационная армия хочет пробиться к главным городам, вытеснив украинских военных в поля.

Почему они пытаются сейчас зайти в Курахово? Потому что, если они останутся в том же положении, что сейчас, их накроют дожди в полях. Это станет проблемой. Если же нас накроет дождями в полях – это будет проблемой для нас. Поэтому нам важно удерживать города – в застройках города воевать можно и зимой,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне также пытаются зайти в Часов Яр до зимы, ведь понимают, что зимой им никак не удастся этого сделать. По словам Свитана, агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически защищена на ближайшие полгода как раз из-за того, что погода не даст россиянам подобраться близко. А вот серьезные проблемы могут возникнуть в Торецке, Курахово и в районе Белогоровки.