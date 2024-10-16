Для окупантів є кілька пріоритетних напрямків, на яких намагатимуться просуватися найближчим часом. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, де розвинеться наступ ворога та чого чекати на фронті.

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Де будуть активними росіяни у найближчі місяці

Росіяни посилили тиск на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися й зараз перебувають у небезпечній близькості до самого Курахового на Донеччині.

Справді, вони тиснуть на Курахове з трьох боків: з півночі, заходу та півдня. Вони витиснули наші війська з Вугледару та підтягнулися до Богоявленки. Ця Курахівська "кишеня" дуже небезпечна для нас. Поки там не мовиться про оперативне оточення чи контроль логістичних ланцюгів, але ситуація розвивається загрозливо,

– наголосив Роман Світан.

Ситуація на Курахівському напрямку: перегляньте на карті

Загалом на фронті зараз є три точки, де росіяни мають перевагу на оперативному напрямку: Курахове, Торецьк та Куп'янсько-Лиманський напрямок. На думку полковника запасу, саме на цих напрямках окупанти зосереджуватимуться наступні кілька місяців навіть за несприятливих погодних умов.

"Вони серйозно активізувалися у Білогорівці, намагаючись витиснути звідти наш гарнізон, що дуже небезпечно. Білогорівка – це фактично єдиний населений пункт, який ще залишається під контролем українських сил на Луганщині після втрати Макіївки", – пояснив Світан.

Де розташована Білогорівка: перегляньте на карті

Як дощ і холод вплинуть на фронт

Водночас настання гірших погодних умов все ж змушує росіян квапитися. Адже щойно ґрунти у Донецькій області розмиє дощами, рухатися там стане фактично неможливо. Тож за найкоротші терміни окупаційна армія хоче пробитися до головних міст, витиснувши українських військових в поля.

Чому вони намагаються зараз зайти в Курахове? Тому що, якщо вони залишаться у тому ж становищі, що зараз, їх накриють дощі у полях. Це стане проблемою. Якщо ж нас накриє дощами у полях – це буде проблемою для нас. Тому нам важливо утримувати міста – в забудовах міста воювати можна і взимку,

– підкреслив військовий експерт.

Росіяни також намагаються зайти у Часів Яр до зими, адже розуміють, що взимку їм аж ніяк не вдасться цього зробити. За словами Світана, агломерація Слов'янськ – Краматорськ – Дружківка фактично убезпечена на найближчі пів року якраз через те, що погода не дасть росіянам підібратися близько. А ось серйозні проблеми можуть виникнути в Торецьку, Кураховому та в районі Білогорівки.