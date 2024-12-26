Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона. Он рассказал о ситуации на этом участке фронта.

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Что происходит на Кураховском направлении

Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что, если они наступают такими малыми группами, их немало в целом,

– заявил он.

Как рассказал Трегубов, россияне пытаются накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции Сил обороны в Курахово, однако у противника незначительные успехи, поскольку наши защитники знают вражеские планы.

По его словам, на этом направлении на фронте в целом за сутки удалось зафиксировать 31 боевое столкновение, что является немалым показателем по сравнению. Оккупанты пытаются проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.

Напомним, накануне сообщали, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтроваться в боевые порядки Сил обороны. Из-за этого отдельные позиции потеряны. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак.