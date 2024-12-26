Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемарафону. Він розповів про ситуацію на цій ділянці фронту.

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Що відбувається на Курахівському напрямку

Проходять невеличкими групами та намагаються чіплятися за будинки та обходити міську забудову по околицях. Слід розуміти, що, якщо вони наступають такими малими групами, їх немало загалом,

– заявив він.

Як розповів Трегубов, росіяни намагаються накопичувати сили, щоб покращити своє тактичне положення. Паралельно з цим ворожа артилерія намагається атакувати позиції Сил оборони у Кураховому, проте у противника незначні успіхи, оскільки наші захисники знають ворожі плани.

За його словами, на цьому напрямку на фронті загалом за добу вдалося зафіксувати 31 бойове зіткнення, що є немалим показником у порівнянні. Окупанти намагаються проникнути у бойові порядки українських військових у міській забудові Курахового, у районах Далекого, Дачного та Успенівки.

Нагадаємо, напередодні повідомляли, що у міській забудові Курахового, в районах Дальнього, Дачного та Успенівки штурмові групи противника намагаються і далі інфільтруватися в бойові порядки Сил оборони. Через це окремі позиції втрачені. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак.