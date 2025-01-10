Военный обозреватель и OSINT-аналитик Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что оккупанты, к сожалению, контролируют большую часть Кураховской теплоэлектростанции. Первые диверсионно разведывательной группы россиян пытались там штурмовать еще 2 – 3 недели назад.

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"Сейчас говорится о почти полном контроле врага над Курахово. После потери наших (ВСУ – 24 Канал) серьезных опорных пунктов, которые там были, нельзя говорить о какой-то долговременной обороне в пределах города", – сказал он.

Ситуация вблизи Курахово

Виталий Кононученко отметил, что противник реализует тактику давления с севера, в частности со стороны села Сонцовка, и с юга, подходя к селам Андреевка, Константинополь и Улаклы.

В целом можно понять, что тому гарнизону, который находится вблизи Курахово грозит окружение. У нас фактически не осталось каких-то серьезных оборонительных рубежей, поэтому единственное разумное решение, чтобы сохранить наши силы – это выход,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его мнению, это правильное решение, которое может быть принято военным руководством Украины в ближайшее время.

Что происходит вблизи Курахово: смотрите на карте

Вывод войск, по мнению Кононученко, позволит уберечь опытные подразделения, которые сейчас выполняют боевые задачи вблизи Курахово и выровнять линию обороны, что даст возможность более целостно держать свои позиции.

Это важнее, чем удерживать отдельные позиции вблизи города, теряя пехоту и бронетехнику,

– добавил он.

К слову, российские войска продолжают штурмы в Донецкой области, в частности вблизи Курахово, но украинские защитники пытаются удерживать рубежи, в частности на теплоэлектростанции. Враг пытается продвинуться в село Дачное и уничтожает дома в Курахово, чтобы усложнить оборону.