Об этом 24 Каналу рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, отметив, что оккупантам нужен не так город Курахово, как Кураховское водохранилище. Тогда они смогут усилить наступление на Покровском направлении.

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Почему оккупантам нужно водохранилище

Как отметил Тимочко, оккупанты хотят использовать водохранилище как препятствие, чтобы разрезать оборону украинских подразделений. Также россияне выстроят по этому объекту собственную оборону. А часть войск тогда перебросят на Покровское направление.

Враг уже давно рассматривал линию городов Угледар, Курахово и Селидово как линию выстраивания плацдармов и прикрытия флангов от удара Сил обороны, скажем, с юго-западного направления,

– считает Тимочко.

По состоянию на 16 ноября оккупанты не смогли зайти в само Курахово. Они пробуют добираться туда небольшими группами, которые потом успешно уничтожают. Но понятно, что сейчас на этом направлении сложно.

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Добавим, российские оккупационные войска в течение 15 ноября осуществили 151 боевое столкновение по всей линии фронта. Больше всего боев зафиксировали на Покровском и Кураховском направлениях.