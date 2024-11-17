Про це 24 Каналу розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що окупантам потрібне не так місто Курахове, як Курахівське водосховище. Тоді вони зможуть посилити наступ на Покровському напрямку.

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Чому окупантам потрібне водосховище

Як наголосив Тимочко, окупанти хочуть використати водосховище як перешкоду, щоб розрізати оборону українських підрозділів. Також росіяни вибудують по цьому об'єкту власну оборону. А частину військ тоді перекинуть на Покровський напрямок.

Ворог вже давно розглядав лінію міст Вугледар, Курахове та Селидове як лінію вибудування плацдармів та прикриття флангів від удару Сил оборони, скажімо, з південно-західного напрямку,

– вважає Тимочко.

Станом на 16 листопада окупанти не змогли зайти в саме Курахове. Вони пробують добиратися туди невеликими групами, які потім успішно знищують. Але зрозуміло, що зараз на цьому напрямку складно.

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Додамо, російські окупаційні війська упродовж 15 листопада здійснили 151 бойове зіткнення по всій лінії фронту. Найбільше боїв зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.