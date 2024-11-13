Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Курахово сегодня находится под контролем Сил обороны Украины.

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Как все может развиваться дальше

Как отметил Коваленко, спасти Курахово от оккупантов – достаточно сложная задача. А, возможно, и нереалистичная. Захватчики бросают огромное количество личного состава на это направление.

Максимум, что мы можем здесь сделать, – это истощить врага. Заставить его потратить как можно больше ресурса. Нам это удается. Октябрь стал одним из самых рекордных месяцев по количеству потерь оккупационных войск,

– отметил Коваленко.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите карту боевых действий

Будет хорошо, если удастся максимально истощить оккупационные войска накануне основной фазы наступления на Покровском направлении. Нужно, чтобы они были ограничены в ресурсе, чтобы наступление на Покровск не могло начаться до конца 2024 года или даже в первом квартале 2025 года.

Обратите внимание! За 12 ноября Россия потеряла более 1770 личного состава. В целом наши защитники уничтожили 714380 оккупантов.

Россия хочет продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что якобы у нее есть буквально бесконечный ресурс. Сейчас страна-агрессор попытается усиленно лезть вперед на фронте.

Вот эти ближайшие 2 месяца до инаугурации Трампа они будут пытаться поразить его в зоне боевых действий. На это направлен их акцент, чтобы заставить Трампа договариваться на условиях России. Также будут давить и в Курской области,

– считает Коваленко.