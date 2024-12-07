Российская армия пытается прорвать оборону на Кураховском направлении, но украинским войскам удается сдерживать наступление врага. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Для чего россиянам Кураховское направление

По словам Волошина, это направление нужно российской армии для того, чтобы выровнять линию фронта и иметь возможность перегруппироваться.

Выравнивание линии фронта позволит россиянам перегруппироваться, вывести некоторые подразделения для восстановления, а затем, аккумулировав ресурсы, снова проводить наступательные действия,

– говорит представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Ситуация на Кураховском направлении обостряется. Существует угроза потери Курахово, Часового Яра, Мирнограда, Покровска и Новоселки.

Военнослужащий ВСУ Иван Варченко говорит, что россияне готовы бросить в бой все свои карты в виде живой силы, техники и авиации. Это связано с тем, что российская армия стремится захватить города до Нового года.