Курам на смех: вместо Instagram в России запускают свой аналог – "Росграм"

Утром 14 марта Instagram официально внесли в список запретных сайтов Роскомнадзора. Теперь орки пробуют запустить внутренний аналог социальной сети.

Нужно ли будет отправлять контент перед публикацией напрямую ФСБ – пока неизвестно. Впрочем, оригинальность названия уже многое говорит о том, какой будет соцсеть – "Российский Инстаграм".

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Что известно о "Росграме"

Украинский нардеп Ярослав Железняк на своей странице в телеграме опубликовал скриншот анонса предстоящей соцсети для внутреннего рынка рашистов. Планируется, что "с 28 марта соцсеть станет доступной для "топ-блогеров", а с апреля – для всех желающих".

"Росграм" планирует запуск 28 марта / Скриншот Ярослава Железняка

"Росграм"! А почему же не сразу "СоюзФотоСнаб"? И туда же каждый топ-блогер может выложить фото из переделанного из McDonald's "общепита", отдыха на Урале или сторис езды "Лада Приора",

– посмеялся Железняк.

Достойно внимания – Россия уже мертва, но еще не догадывается об этом: смотрите видео