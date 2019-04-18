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      Курченко получил возможность вернуть в собственность Одесский завод: подробности

      93 Читати новину українською
      Сергей Курченко
      Сергей Курченко / Укринформ

      Верховный суд Украины разрешил опальному олигарху времен Януковича Сергею Курченко подать апелляцию в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ).

      В решении суда от 4 апреля говорится об отмене постановления о прекращении апелляционного производства по указанному делу по требованию кипрской компании Empson Limited. Она имеет в собственности 99,57% акций завода. Саму же "офшорку" связывают с Курченко.

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      Еще в 2014 году Курченко раздумывал над продажей Одесского завода российской компании "Роснефть". После Евромайдана против олигарха начали расследование. Его подозревают в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины. 13 ноября 2015-ого на время расследования в рамках одного из уголовных производств НПЗ передали на хранение и управление госпредприятию "Укртранснефтепродукт".

      22 августа 2018 года суд закрыл производство, а апелляционную жалобу, ранее поданную Empson Limited, вернул. Сейчас же в Верховном суде считают, что тогдашнее решение суда вернуть жалобу возбудило Уголовный кодекс. Поэтому Empson Limited имеет возможность снова попытаться забрать завод у государства.

      Кто такой Сергей Курченко?Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства сбежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.

      По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету убытков на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

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      Теги: нефть Новости Украины Новости политики Верховный суд Украины Новости Одессы Сергей Курченко
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