Курдам можно, Украине – нет: немцы продали мораль россиянам за дешевый газ
23 января 2022 , 11:16Читати новину українською
Источник:фейсбук Виктора Тарана
Ну, и последнее о двойных стандартах Германии в вопросах политики снабжения оружием. Далее читайте на украинском.
Німці нещодавно поставили курдам наступну зброю:
- Сімсот переносних рацій;
- чотири тисячі сталевих касок і стільки ж бронежилетів;
- два десятки металошукачів для розмінування;
- 25 польових кухонь;
- 125 наметів;
- 680 приладів нічного бачення;
- півтори тисячі біноклів;
- сто різних вантажівок;
- п'ять бронетранспортерів Dingo і один бензозаправник.
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Власне зброя:
- вісім тисяч автоматичних гвинтівок G3 і вісім тисяч гвинтівок G36;
- сорок кулеметів MG3;
- вісім тисяч пістолетів Walther P1;
- двісті легких і сорок важких ручних гранатометів;
- десять тисяч ручних гранат;
- тридцять протитанкових пускових установок Milan, укомплектованих п'ятьма сотнями бронебійних ракет.
Загальна сума – 70 мільйонів євро і це лише одна із поставок… А їх було набагато більше.
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Тобто курдам можна постачати, а Україні – ні. Пам'ятайте про ці подвійні стандарти кожного разу, коли хтось почне розказувати, що німці наші – союзники. Моралі не буде. Її німці продали росіянам за дешевий газ.
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