Курдам можно, Украине – нет: немцы продали мораль россиянам за дешевый газ

Ну, и последнее о двойных стандартах Германии в вопросах политики снабжения оружием. Далее читайте на украинском.

Німці нещодавно поставили курдам наступну зброю:

Сімсот переносних рацій;

чотири тисячі сталевих касок і стільки ж бронежилетів;

два десятки металошукачів для розмінування;

25 польових кухонь;

125 наметів;

680 приладів нічного бачення;

півтори тисячі біноклів;

сто різних вантажівок;

п'ять бронетранспортерів Dingo і один бензозаправник.

Читайте Харків – не найпростіша ціль для Путіна

Власне зброя:

вісім тисяч автоматичних гвинтівок G3 і вісім тисяч гвинтівок G36;

сорок кулеметів MG3;

вісім тисяч пістолетів Walther P1;

двісті легких і сорок важких ручних гранатометів;

десять тисяч ручних гранат;

тридцять протитанкових пускових установок Milan, укомплектованих п'ятьма сотнями бронебійних ракет.

Загальна сума – 70 мільйонів євро і це лише одна із поставок… А їх було набагато більше.

Цікаво У Кремля йде зворотний відлік

Тобто курдам можна постачати, а Україні – ні. Пам'ятайте про ці подвійні стандарти кожного разу, коли хтось почне розказувати, що німці наші – союзники. Моралі не буде. Її німці продали росіянам за дешевий газ.

Байдену вдалося загнати Путіна у пастку: дивіться відео