Німці нещодавно поставили курдам наступну зброю:

  • Сімсот переносних рацій;
  • чотири тисячі сталевих касок і стільки ж бронежилетів;
  • два десятки металошукачів для розмінування;
  • 25 польових кухонь;
  • 125 наметів;
  • 680 приладів нічного бачення;
  • півтори тисячі біноклів;
  • сто різних вантажівок;
  • п'ять бронетранспортерів Dingo і один бензозаправник.

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Власне зброя:

  • вісім тисяч автоматичних гвинтівок G3 і вісім тисяч гвинтівок G36;
  • сорок кулеметів MG3;
  • вісім тисяч пістолетів Walther P1;
  • двісті легких і сорок важких ручних гранатометів;
  • десять тисяч ручних гранат;
  • тридцять протитанкових пускових установок Milan, укомплектованих п'ятьма сотнями бронебійних ракет.

Загальна сума – 70 мільйонів євро і це лише одна із поставок… А їх було набагато більше.

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Тобто курдам можна постачати, а Україні – ні. Пам'ятайте про ці подвійні стандарти кожного разу, коли хтось почне розказувати, що німці наші – союзники. Моралі не буде. Її німці продали росіянам за дешевий газ.

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