Курды в Сирии забросали камнями российских военных: видео разъяренной толпы
Источник:"Военный обозреватель"
В Сирии курды забросали камнями колонну российской бронетехники. Причина таких действий – отсутствие реакции Москвы на бомбардировку турецких Военно-воздушных сил.
В июне похожий инцидент произошел с американскими военными. Российскую технику курды атаковали 30 августа.
Узнайте больше https://24tv.ua/ru/amerikanskaja-baza-sirii-popala-pod-obstrel-voennye-atakovali_n1669877Американская база в Сирии попала под обстрел: военные атаковали нападающих
В Сирии курды бросали камни в российскую военную технику
На обнародованной в сети записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги и ожидают проезда российской военной техники. Когда она появляется, курды начинают бросать в ее направлении камни.
К таким действиям они прибегли из-за того, что Россия не реагирует на бомбардировку ВВС Турции.
Однако российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, которые предотвращают повреждения.
Курды забросали российский военный патруль камнями: смотрите видео
Война в Сирии: что известно
- Вооруженный и политический конфликт в Сирии начался еще 15 марта 2011 года – с демонстраций, которые были частью Арабской весны.
- Впоследствии он перерос в восстание и в 2012 году в гражданскую войну. Протестующие требовали отставки президента Башара аль-Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов.
- Россия в войне поддерживает Башара аль-Асада, который до сих пор возглавляет Сирию. А официальная Турция негативно относится к курдскому национальному движению.