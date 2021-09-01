Курды в Сирии забросали камнями российских военных: видео разъяренной толпы

В Сирии курды забросали камнями колонну российской бронетехники. Причина таких действий – отсутствие реакции Москвы на бомбардировку турецких Военно-воздушных сил.

В июне похожий инцидент произошел с американскими военными. Российскую технику курды атаковали 30 августа.

Узнайте больше https://24tv.ua/ru/amerikanskaja-baza-sirii-popala-pod-obstrel-voennye-atakovali_n1669877Американская база в Сирии попала под обстрел: военные атаковали нападающих

В Сирии курды бросали камни в российскую военную технику

На обнародованной в сети записи видно, как местные жители стоят вдоль обочины дороги и ожидают проезда российской военной техники. Когда она появляется, курды начинают бросать в ее направлении камни.

К таким действиям они прибегли из-за того, что Россия не реагирует на бомбардировку ВВС Турции.

Однако российские БТР-82А специально оснащены дополнительными противокумулятивными решетчатыми экранами, которые предотвращают повреждения.

Курды забросали российский военный патруль камнями: смотрите видео

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