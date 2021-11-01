Инцидент произошел на горе Ештед. Единственным человеком в кабине был водитель. Он не выжил.

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В другой кабине было много людей

В кабине, которая ехала в противоположном направлении, находились 14 человек. Их спасли чрезвычайники.

Приступили к расследованию аварии.

Что известно о туристическом маршруте

Канатный маршрут к горе Ештед имеет высоту 1012 метров. Он расположен вблизи города Либерец. На канатной дороге есть две кабинки, каждой из которых управляют вручную.

К слову, в 2020 году канатными дорогами в Чехии воспользовались более 210 тысяч человек.

Похожий случай в Италии

На канатной дороге Стреза-Моттароне в Италии в мае тоже произошло похожее несчастье. Там оборвался трос и упала кабина. По меньшей мере, 9 человек погибли.

Кроме того, было много пострадавших. Среди которых дети 5 и 9 лет.