Правоохранители провели спецоперацию с кодовым названием "Бригада". В результате задержали 4 мужчин и 3 женщины.
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Получили миллионы посредством вымогательства
По данным правоохранителей, благодаря незаконному вымогательству преступники получили более 2,5 миллиона чешских крон. То есть почти 3 миллиона гривен.
Мужчин обвиняют в участии в преступной группе и вымогательстве. Их полиция заключила под стражу. В то же время, двух задержанных женщин подозревают в отмывании средств, полученных преступным путем.
Во время задержания у злоумышленников изъяли немалое количество наличных денег и огнестрельное оружие.
Организаторам этой группы грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается под руководством прокуратуры Брно.
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Последние случаи задержания украинцев за границей
- В Польше украинка категорически не хотела надевать маску и начала бить автобус. Поэтому пришлось вызывать правоохранителей. Женщине грозит административная ответственность.
- Также в Польше в ДТП попал микроавтобус с нелегалами, водителем которого был украинец. Правоохранители задержали его.
- Украинец в Польше убил своего 7-летнего сына и покушался на жену. По словам преступника, он так хотел спасти свою семью.