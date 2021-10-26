Правоохоронці провели спецоперацію з кодовою назвою "Бригада". У результаті затримали 4 чоловіків та 3 жінок.

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Отримали мільйони через вимагання

За даними правоохоронців, завдяки незаконному вимаганню, злочинці отримали понад 2,5 мільйона чеських крон. Тобто майже 3 мільйони гривень.

Чоловіків звинувачують в участі в злочинній групі та вимаганні. Їх поліція взяла під варту. Водночас двох затриманих жінок підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час затримання у зловмисників вилучили чималу кількість готівки та вогнепальну зброю.

Організаторам цієї групи загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування триває під керівництвом прокуратури міста Брно.

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