Правоохоронці провели спецоперацію з кодовою назвою "Бригада". У результаті затримали 4 чоловіків та 3 жінок.
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Отримали мільйони через вимагання
За даними правоохоронців, завдяки незаконному вимаганню, злочинці отримали понад 2,5 мільйона чеських крон. Тобто майже 3 мільйони гривень.
Чоловіків звинувачують в участі в злочинній групі та вимаганні. Їх поліція взяла під варту. Водночас двох затриманих жінок підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
Під час затримання у зловмисників вилучили чималу кількість готівки та вогнепальну зброю.
Організаторам цієї групи загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування триває під керівництвом прокуратури міста Брно.
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Останні випадки затримання українців закордоном
- У Польщі українка категорично не хотіла вдягати маску та почала гамселити автобус. Через це довелося викликати правоохоронців. жінці загрожує адміністративна відповідальність.
- Також у Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з нелегалами, водієм якого був українець. Правоохоронці затримали його.
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