Аварія трапилася на 122-му кілометрі автомагістралі А2 за розв'язкою Бук. Там перекинувся автобус з чеськими реєстраційними номерами.
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У Польщі сталася ДТП з нелегалами
Мікроавтобус, який потрапив в аварію, використовували для доставки товарів. Він не був пристосований для перевезення людей.
За словами представника Великопольської поліції Анджея Боровяка, на момент інциденту у салоні перебували 15 іноземців, які не мали документів. Мігранти сиділи у вантажному просторі автомобіля.
Правоохоронці з'ясували, що в мікроавтобусі перевозили переважно громадян Іраку та Туреччини. Всі вони хотіли потрапити до Німеччини.
У результаті ДТП у лікарнях опинилися 4 людей. Лікарі діагностували у них травми голови, ніг та грудей. Дітей серед пасажирів не було.
Водія-українця затримали
Після аварії водій автобуса втік з місця події. Однак поліцейські його затримали. Він виявився громадянином України. Наразі тривають пошуки ще однієї людини.