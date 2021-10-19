Аварія трапилася на 122-му кілометрі автомагістралі А2 за розв'язкою Бук. Там перекинувся автобус з чеськими реєстраційними номерами.

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У Польщі сталася ДТП з нелегалами

Мікроавтобус, який потрапив в аварію, використовували для доставки товарів. Він не був пристосований для перевезення людей.

За словами представника Великопольської поліції Анджея Боровяка, на момент інциденту у салоні перебували 15 іноземців, які не мали документів. Мігранти сиділи у вантажному просторі автомобіля.

Правоохоронці з'ясували, що в мікроавтобусі перевозили переважно громадян Іраку та Туреччини. Всі вони хотіли потрапити до Німеччини.

У результаті ДТП у лікарнях опинилися 4 людей. Лікарі діагностували у них травми голови, ніг та грудей. Дітей серед пасажирів не було.

Водія-українця затримали

Після аварії водій автобуса втік з місця події. Однак поліцейські його затримали. Він виявився громадянином України. Наразі тривають пошуки ще однієї людини.

Зверніть увагу! Це вже не перший інцидент за участю українців та нелегалів у Польщі. Зокрема, 17 жовтня там спіймали громадянина України, який перевозив у вантажівці 27 нелегальних мігрантів з Іраку.