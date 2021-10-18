Примітно, що сталося це неподалік кордону з Білоруссю, влада якої сама використовує біженців із Близького Сходу у гібридних атаках та країни Євросоюзу. Особливо якраз на Литву та Польщу.

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На кордоні Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів з Іраку

У Польщі на кордоні з Україною й неподалік кордону з Білоруссю затримали українця.

Він перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 нелегальних мігрантів з Іраку.

Інцидент стався 17 жовтня біля Радзівілува.

Для таємного транспортування людей українець використав автомобіль з маркуванням популярної кур’єрської компанії.



Українець потайки перевозив іракців до Польщі / Фото польських прикордонників



У мікроавтобусі були 27 нелегальних мігрантів / Фото польських прикордонників



Водій використав бус відомої кур'єрської служби / Фото польських прикордонників

Варто нагадати: тільки 12 жовтня польські прикордонники затримали 2 громадян України та 2 сирійців. Вони допомагали мігрантам незаконно перетинати польсько-білоруський кордон.

Коротко про проблему Польщі з мігрантами з Близького Сходу