Кількість заяв про надання притулку в ЄС у серпні 2021 року збільшилось на 40%. Про це заявила директорка Європейського агентства з підтримки надання притулку Ніна Грегорі.
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Загалом у країнах ЄС у серпні зареєстрували 56 тисяч заяв. Грегорі додала, що це той рівень, який був до пандемії коронавірусу.
Скільки заяв подали афганці
Афганські громадяни подали в серпні близько 10 тисяч заяв на надання притулку в ЄС. Частина цих заяв надійшла від тих, кого евакуювали з Афганістану. Однак подавались також люди, які вже тривалий час живуть у Європі.
Грегорі зауважила, що сотні тисяч афганців шукали захисту в сусідніх з Афганістаном країнах.
Ми повинні готуватися до складної ситуації з міграційним рухом з Афганістану в Європу,
– сказала посадовиця.
Тому працюють над збільшенням можливості прийому біженців на Балканах.
Яка ситуація в Афганістані
Угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані. Іноземців одразу ж евакуювали з країни. Таліби відомі своїми жорстокими покараннями та звичаями. Вони почали обмежувати у правах жінок та дівчат, у країні зріс рівень насильства, а протести розганяли.
Тому такі дії призвели до хвилі біженців.