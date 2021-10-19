Авария произошла на 122-м километре автомагистрали А2 за развязкой Бук. Там перевернулся автобус с чешскими регистрационными номерами.

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В Польше произошло ДТП с нелегалами

Микроавтобус, попавший в аварию, использовали для доставки товаров. Он не был приспособлен для перевозки людей.

По словам представителя Великопольской полиции Анджея Боровяка, на момент инцидента в салоне находились 15 иностранцев, которые не имели документов. Мигранты сидели в грузовом пространстве автомобиля.

Правоохранители выяснили, что в микроавтобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию.

В результате ДТП в больницах оказались 4 человека. Врачи диагностировали у них травмы головы, ног и груди. Детей среди пассажиров не было.

Водителя-украинца задержали

После аварии водитель автобуса скрылся с места происшествия. Однако полицейские его задержали. Он оказался гражданином Украины. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека.

Обратите внимание! Это уже не первый инцидент с участием украинцев и нелегалов в Польше. В частности, 17 октября там поймали гражданина Украины, который перевозил в грузовике 27 нелегальных мигрантов из Ирака.