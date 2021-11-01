Інцидент стався на горі Єштед. Єдиною людиною у кабіні був водій. Він не вижив.
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В іншій кабіні було багато людей
У кабіні, що їхала в протилежному напрямку, перебували 14 людей. Їх врятували надзвичайники.
Розпочали розслідування аварії.
Що відомо про туристичний маршрут
Канатний маршрут до гори Єштед має висоту 1 012 метрів. Він розташований поблизу міста Ліберець. На канатній дорозі є 2 кабінки, кожною з яких керують вручну.
До слова, у 2020 році канатними дорогами у Чехії скористалися понад 210 тисяч людей.
Схожий випадок в Італії
На канатній дорозі Стреза-Моттароне в Італії у травні теж було схоже нещастя. Там обірвався трос і впала кабіна. Щонайменше 9 людей загинули.
Крім того, було багато потерпілих. Серед яких діти віком 5 та 9 років.