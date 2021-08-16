Причины возгорания устанавливают. По предварительным данным, из-за инцидента пострадал один человек.
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Суда загорелись по очереди
Очевидцы сообщают, что сначала вспыхнуло одно судно. Уже от него вспыхнули 3 следующие. Пожарные и спасатели пытались погасить огонь, однако им не удалось – стихия полностью уничтожила лодки.
Из-за возгорания судов пострадал один человек, который отравился дымом. Сейчас он находится под наблюдением медиков в местной больнице. Полиция начала расследование причин пожара.
На видео, которое опубликовали в сети, видно, как пассажиры одного из охваченных огнем судов прыгают в воду, чтобы спастись.
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- 28 июля 2021 года в курортных городах Турции вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасатели и пожарные почти две недели боролись со стихией, которая унесла жизни 8 турецких граждан. Кроме того, 860 человек получили ожоги и травмы.
- В укрощении стихии Турции помогали украинские пожарные самолеты ГСЧС и вертолеты компании "Украинские вертолеты".
- После усмирения пожара, север Турции накрыли сильные наводнения, которые унесли жизни по меньшей мере 57 человек, еще 76 человек считают пропавшими без вести.