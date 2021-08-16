Причини загоряння встановлюють. За попередніми даними, через інцидент постраждала одна людина.

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Судна загорілись по черзі

Очевидці повідомляють, що спершу спалахнуло одне судно. Уже від нього спалахнули 3 наступні. Пожежники та рятувальники намагалися погасити вогонь, однак їм не вдалося – стихія повністю знищила човни.

Через загоряння суден постраждала одна людина, яка отруїлася димом. Зараз вона перебуває під наглядом медиків у місцевій лікарні. Поліція розпочала розслідування причин пожежі.

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як пасажири одного з охоплених вогнем суден стрибають у воду, щоб врятуватися.

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