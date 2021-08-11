Пожежі в районі гасили 4 українські гелікоптери під контролем міністерства сільського та лісового господарства Туреччини.

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Українські рятувальники 84 рази літали до моря

Для приборкання стихії українські рятувальники скидали на осередки вогню воду з Егейського моря. Представники пресслужби "Українських вертольотів" у коментарі виданню "Укрінформ" розповіли, що загалом гелікоптерів скинули 252 тонни води на палаючі ліси. Пілотам довелося 84 рази злітати до моря. Перевагою українських гелікоптерів стало те, що вони оснащені приладами нічного бачення.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" опублікувала відео з гасінням пожеж у районі Дерекой. На кадрах видно, як українські рятувальники поповнюють запаси води та скидають її на охопленій вогнем території.

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