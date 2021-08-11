Пожары в районе тушили 4 украинских вертолета под контролем Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

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Украинские спасатели 84 раза летали к морю

Для обуздания стихии украинские спасатели сбросили на очаги огня воду из Эгейского моря. Представители пресс-службы "Украинских вертолетов" в комментарии изданию "Укринформ" рассказали, что в целом вертолеты сбросили 252 тонны воды на горящие леса. Пилотам пришлось 84 раза летать к морю. Преимуществом украинских вертолетов стало то, что они оснащены приборами ночного видения.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" опубликовала видео с тушением пожаров в районе Дерекой. На кадрах видно, как украинские спасатели пополняют запасы воды и сбрасывают ее на охваченной огнем территории.

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