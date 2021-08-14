Стан 7 постраждалих є тяжким. Повідомляється, що більшість травмованих – студенти курсу з вивчення Корану.
Важливо У Туреччині розбився пожежний літак: відео з місця катастрофи
Постраждали 27 студентів
Автобус рухався слизькою і мокрою трасою після дощу. У результаті водій не впорався з керуванням, автівка з'їхала в кювет і перекинулася.
На місце аварії направили багато карет швидкої допомоги, бригад поліції й пожежників. Усіх постраждалих відвезли у місцеві лікарні.
Автобус з'їхав у кювет і перекинувся / Фото з CNN Turk
29 постраждалих відвезли до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги переправили санітарним вертольотом до центральної лікарні. 27 з травмованих – студенти, вони їхали до Стамбула зі Кахраманмараша, щоб побачити визначні пам'ятки.
7 пасажирів автобуса отримали тяжкі травми / Фото з CNN Turk
ДТП у Туреччині з автобусом
- Схожа аварія трапилася на трасі Анакара-Ушак у Туреччині 10 серпня. Тоді теж перекинувся пасажирський автобус.
- Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір.
- На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням.
- Загалом постраждали кермувальник і 32 пасажири.