Евгений Гуртовенко, который отдыхал на одном из пляжей Кирилловки, поделился в сети видеокадрами чистой и приятной для купания морской воды.

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Кирилловка сегодня. Медузы ушли. Друзья, наконец-то можно смело купаться в море. Медуз почти нет, тело не щиплет. И не так жарко, как было,

– отметил мужчина.

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