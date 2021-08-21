Кроме того, гниение медуз портит морской отдых крайне неэстетичным зрелищем. Чтобы избежать "могильников" на пляжах, людей призывали соблюдать ограничения.

Заметьте Гигантские медузы вернулись в курортную Кирилловку: в сети появилось новое видео

Арендаторы пляжей рассказывают: если ничего не делать, течение заберет медуз назад, и море самоочистится. В то же время это работает только частично: когда направление ветра меняется, "красавицы" возвращаются.

Многие базы ограждают свои пляжи сетками. Однако и они не являются панацеей. Во время штормов конструкции просто выносит на берег.

Туристам запретили выносить медуз на берег: смотрите видео

Нашествие медуз в Кирилловке: смотрите видео

Летом 2021 года нашествие медуз превратило отдых в Кирилловке в настоящее испытание.

Скользкие "красавицы" появились на городских пляжах в рекордном количестве. Люди жаловались, что иногда просто нельзя было зайти в воду. Особенно страдали от количества медуз дети.

Отчаянные отдыхающие выносили желеобразных морских обитателей на берег. Кое-где образовывались настоящие могильники. Одна из туристок даже провалилась в яму, где гнили медузы.

В конце июля желеобразные "красавицы" исчезли. Люди вздохнули с облегчением: можно отдыхать.

Однако уже в первые дни августа медузы вернулись.

С каждым днем ​​их количество растет. Отдыхающие – возмущены и разочарованы.

Заметьте! Также в Кирилловке страдают от нашествия комаров. Люди рассказывают, что насекомые просто "ковром" накрывают стены.