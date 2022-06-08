Российские кафиры продолжают войну против Украины. Они несут потери и отступают на некоторых направлениях, но боевые действия и освобождение всей Украины от россиян будут продолжаться еще долго.

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Курортного сезона не будет, ущерб нужно фиксировать

Начальник отдела туризма Запорожской ОВА Евгений Коваленко сообщил о том, что туристического сезона в Запорожье не будет. Из-за оккупации части территорий, активных боевых действий и постоянных обстрелов мирных украинских городов открыть его невозможно.

В этом году из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск в Запорожской области не состоится курортный сезон. Для открытия баз отдыха нужно исключить опасность для жизни отдыхающих. Это возможно осуществить только после победы,

– сказал он.

Он также попросил жителей прибрежных территорий не отдыхать на берегу Азовского моря. К сожалению, это очень опасно и может стоить жизни.

Что касается владельцев бизнеса, то им нужно посчитать не только нанесенный российскими оккупантами ущерб, но и упущенную от отсутствия туристов выгоду.

"После победы нанесенный ущерб и потери будут взысканы с страны-агрессора и компенсированы владельцам этих рекреационных учреждений", – заявил Коваленко.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты пытаются совершить наступление в направлении Славянска. Отважные ВСУ держат оборону и не дают врагу продвигаться.

Штурм российских оккупантов Берестового в Донецкой области провалился – наши защитники и защитницы отразили удар врага. Также известно, что россияне понесли большие потери .

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предал Украину. Он остался на территории временно оккупированной Луганщины, а теперь заявляет о том , что Россия там – навсегда и что нужно сотрудничать с оккупантами. ДБР уже возбудило против него уголовное дело.

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