Более 47 гривен за доллар: что надо знать о курсе валют на 2025 год

Украина зависима от внешнего финансирования. Цены в наших магазинах промышленных товаров напрямую зависят от курса гривны, потому что на полках преобладает импорт.

Сбережения традиционно большинство украинцев осуществляют в иностранной валюте, потому что национальная денежная единица имеет риски к девальвации. Можно привести еще много объяснений, почему мы так внимательны к курсу доллара к гривне, но давайте поговорим о наших ожиданиях относительно его изменения в ближайшее время. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Сначала в Бюджетной декларации, а затем и в проекте бюджета на 2025 год мы увидели прогнозные цифры курса американского доллара к гривне в ближайшей перспективе. Среднегодовой курс на 2024 год – чуть больше, как 41 гривна за доллар. Среднегодовой курс в 2025 году – 45 гривен за доллар.

Если понимать, что НБУ вместе с Министерством финансов хорошо выполняют свою работу, то на конец 2024 года нас ожидает курс на уровне 42,5 гривны за доллар, а на конец 2025 года – 47,5 гривны.

Насколько вероятным является такой сценарий

Наверное, он зависит от многих факторов, как внешних, так и внутренних:

объем и своевременность макрофинансовой помощи,

политические риски получения военно-технической помощи, которые могут потребовать увеличения финансирования безопасности и обороны за счет внутренних источников,

состояния валютных резервов НБУ,

мировой конъюнктуры цен на товары украинского экспорта и так далее.

Но в целом, при прочих равных условиях, этот сценарий представляется наиболее реалистичным.

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Почему гривна все время обесценивается

Мы помним времена, когда наша денежная единица стоила гораздо дороже. Когда-то и 5 гривен за доллар давали, и 8 гривен. В 2021 году средний курс был на уровне 24 гривны за доллар.

Почему так? Прочность денежной единицы зависит от силы национальной экономики. Насколько вы привлекательны для иностранного инвестора, который приводит в страну валюту. От величины валютных резервов. От того, насколько больше вы продаете, чем покупаете на мировом рынке. Это соотношение называется сальдо торгового баланса. Если оно отрицательное, то вам постоянно надо искать дополнительные источники поступления валюты в страну, что бы сбалансировать остаток средств в стране.