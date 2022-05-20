Также пропагандисты Кремля распространили манипуляцию, касающуюся "Северного потока-2". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Естественное "укрепление рубля"

Пропагандисты сообщили, что "в последнее время рубль демонстрирует ощутимый рост". Российские СМИ объясняют это тем, что "курс рубля стал абсолютно рыночным". Однако и российские, и иностранные финансовые эксперты сообщают, что "укрепление рубля происходит искусственно".

Экспортированное украинское зерно "идет в запасы ЕС"

Представитель России в ООН Небензя заявил, что у России есть подозрения, что экспортируемое украинское зерно якобы поставляют не нуждающимся странам, а оно идет в запасы ЕС.

В то же время, в МИД России говорят, что их страна "не препятствует экспорту зерна Украины". В логистических проблемах якобы виноват Киев.

"Трубы есть просят"

"С похолоданием "Северный поток-2" станет спасительной нитью для Европы. Об этом сообщил заместитель главы правительства России Новак.

Он манипулятивно заявил, что трубы же "есть не просят". "Они лежат на дне Балтийского моря и обязательно дождутся времени принятия российского газового ультиматума".

Пресс-туры в Ивано-Франковске

Российские захватчики устраивают пресс-туры в Мариуполе с целью снять там пропагандистские сюжеты. Оккупанты распространяют фейк о том, что город "уничтожили украинские военные". Таким образом, они хотят полностью обвинить украинцев в своих циничных и насильственных поступках.

Интересно, что пресс-туры организовывались уже несколько раз. Один из них состоялся 18 мая. На нем присутствовали не только пропагандисты Кремля, но и подкупленные иностранные "журналисты". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал отрывок из сюжета, где глава так называемой ДНР говорит о том, что все дома в Мариуполе уничтожили украинские подразделения. Россия их якобы сама потом отстроит.

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