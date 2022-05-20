Також пропагандисти Кремля поширили маніпуляцію, що стосується "Північного потоку-2". Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Природне "зміцнення рубля"

Пропагандисти повідомили, що "останнім часом рубль демонструє відчутне зростання". Російські ЗМІ пояснюють це тим, що "курс рубля став абсолютно ринковим". Проте і російські, й іноземні фінансові експерти повідомляють, що "зміцнення рубля відбувається штучно".

Експортоване українське зерно "йде до запасів ЄС"

Представник Росії в ООН Небензя заявив, що росія має підозри, що експортоване українське зерно начебто постачають не нужденним країнам, а воно йде в запаси ЄС.

Водночас в МЗС Росії кажуть, що їхня країна "не перешкоджає експорту зерна України". У логістичних проблемах нібито винен Київ.

"Труби їсти просять"

"З похолоданням "Північний потік- 2" стане рятівною ниткою для Європи. Про це повідомив заступник глави уряду Росії Новак.

Він маніпулятивно заявив, що труби ж "їсти не просять". "Вони лежать на дні Балтійського моря і обов'язково дочекаються часу прийняття російського газового ультиматуму".

Престури в Маріуполі

Російські загарбники організовують престури в Маріуполі з метою зняти там пропагандистські сюжети. Окупанти поширюють фейк про те, що місто "знищили українські військові". Таким чином вони хочуть повністю звинуватити українців у своїх цинічних та насильницьких вчинках.

Цікаво, що престури організовували вже кілька разів. Один із них відбувся 18 травня. На ньому були присутні не лише пропагандисти Кремля, а й підкуплені іноземні "журналісти". Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував уривок зі сюжету, де ватажок так званої ДНР говорить про те, що всі будинки в Маріуполі знищили українські підрозділи. Росія їх начебто сама потім відбудує.

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