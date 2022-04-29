Курс рубля в России не является реальным – за него нельзя приобрести доллар, – экономист
В России заявляют, что курс рубля стабилизируется. Однако это не соответствует действительности.
Об этом в эфире 24 канала сказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Как он объяснил, обычный российский гражданин не может купить доллары по тому курсу, который декларирует московская межбанковская валютная биржа – ни в обменниках, ни в банке.
Так же предприятия, которые хотят что-то "несанкционное" закупить за границей, также не смогут приобрести валюту по этому курсу.
То есть, сегодня в России ввели жесткие валютные ограничения из-за блокирования валютных счетов Центробанка и политики Запада. Поэтому тот формальный курс – не является реальным,
– объяснил Пендзин.
Потому так доллар приобрести никак не получится.
Еще один знаковый момент – требование рассчитываться за энергоносители в Европу в рублях. Так они преследуют цель заставить европейцев обойти санкции, чтобы сделать рубль конвертируемой валютой. Однако России это сделать не удастся.
Россия требует платить за газ в рублях: главное
- В конце марта российский президент Путин подписал указ о переводе расчетов за газ в рубли со странами, которые сама Россия определяет "недружественными".
- После этого большинство европейских государств заявили, что не согласятся на это.
- Еврокомиссия же предупредила государств-членов, что оплата за российский газ в рублях нарушит санкции, введенные против России после вторжения в Украину.
- Так, российский "Газпром" с 27 апреля полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа переходить на оплату в рублях.
- В то же время, Европа была готова к такому сценарию. ЕС готовит скоординированный ответ.