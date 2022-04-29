Курс рубля в России не является реальным – за него нельзя приобрести доллар, – экономист

В России заявляют, что курс рубля стабилизируется. Однако это не соответствует действительности.

Об этом в эфире 24 канала сказал экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Как он объяснил, обычный российский гражданин не может купить доллары по тому курсу, который декларирует московская межбанковская валютная биржа – ни в обменниках, ни в банке.

Так же предприятия, которые хотят что-то "несанкционное" закупить за границей, также не смогут приобрести валюту по этому курсу.

То есть, сегодня в России ввели жесткие валютные ограничения из-за блокирования валютных счетов Центробанка и политики Запада. Поэтому тот формальный курс – не является реальным,

– объяснил Пендзин.

Потому так доллар приобрести никак не получится.

Еще один знаковый момент – требование рассчитываться за энергоносители в Европу в рублях. Так они преследуют цель заставить европейцев обойти санкции, чтобы сделать рубль конвертируемой валютой. Однако России это сделать не удастся.

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