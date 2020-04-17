Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавируса

Пандемия коронавируса уже начала влиять на общую экономическую ситуацию в мире, Украина – не исключение. В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 2020 года валовой внутренний продукт Украины может упасть на 4,2%, инфляция вырасти до 7%, а безработица – до 9,4%.

Консенсус-прогноз совместно составили Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с представительством ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба ведомства.

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По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которая составит 4,2% в 2020 году.

Что изменится:

Всего в 2020 году сократятся инвестиции в экономику – на 14,8%.

Инфляция вырастет на 7%.

Среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 28,85 гривны.

Что будет с безработицей

Эксперты отмечают, что безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты медленно будут возвращаться в места работы за пределами Украины, как в результате рисков заражения, так и из-за экономических проблем в мире.

В целом уровень безработицы в 2020 году достигнет 9,4%, но в 2021 году он немного снизится – до 9,1%.

Как Украина будет выходить из кризиса

Медленнее, чем вся эконоимка мира. Правительство ожидает в 2021 году рост ВВП на 2,4%, а инфляция по итогам 2021 года должен составить 5,9%.

Курс доллара при этом вырастет до 30 гривен за доллар, а в конце 2021 года – до 30,75 грн за доллар.

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Как изменится поведение людей

Большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно.

Говорится о:

изменение вида экономической деятельности;

здоровый образ жизни; гигиену и санитарию;

глобализацию и активное передвижение;

отношение к вакцинации.

Эксперты предлагают правительству

Наиболее оптимальной моделью ответа правительства на экономический кризис, эксперты назвали увеличение дефицита государственного бюджета до 6% от ВВП. Заметим, что именно это правительство и сделало, приняв изменения в бюджет на 2020 год.

Какие изменения приняли в бюджет – читайте здесь.

Эксперты также посоветовали правительству:

увеличить поддержку малого бизнеса и Фопов;

ввести налоговые каникулы и оказывать помощь работодателям, чтобы те могли выплачивать зарплаты работникам.

Что известно о мировом кризисе из-за коронавируса?

Мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее за последние 40 лет. Центром нового экономического кризиса может стать Италия. Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет. Эта сумма превышает годовой объем производства Японии.



МВФ прогнозирует такое падение:

– экономика США в 2020 году упадет на 6,1%;

– ВВП Евросоюза – на 7,1%;

– экономика Украины – на 7,7%;

– экономика России – на 5,5%.