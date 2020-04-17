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      Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавируса

      - Читати новину українською
      Что будет с украинской экономикой / Getty Images

      Пандемия коронавируса уже начала влиять на общую экономическую ситуацию в мире, Украина – не исключение. В Минэкономики прогнозируют, что по итогам 2020 года валовой внутренний продукт Украины может упасть на 4,2%, инфляция вырасти до 7%, а безработица – до 9,4%.

      Консенсус-прогноз совместно составили Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с представительством ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба ведомства.

      Узнайте больше Как спасать мир от экономического кризиса: план МВФ

      По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которая составит 4,2% в 2020 году.

      Что изменится:

      • Всего в 2020 году сократятся инвестиции в экономику – на 14,8%.
      • Инфляция вырастет на 7%.
      • Среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 28,85 гривны.

      Что будет с безработицей

      Эксперты отмечают, что безработица будет длительной в связи со значительным падением экономики и существенными структурными изменениями. Мигранты медленно будут возвращаться в места работы за пределами Украины, как в результате  рисков заражения, так и из-за экономических проблем в мире.

      В целом уровень безработицы в 2020 году достигнет 9,4%, но в 2021 году он немного снизится – до 9,1%.

      Как Украина будет выходить из кризиса

      Медленнее, чем вся эконоимка мира. Правительство ожидает в 2021 году рост ВВП на 2,4%, а инфляция по итогам 2021 года должен составить 5,9%.

      Курс доллара при этом вырастет до 30 гривен за доллар, а в конце 2021 года – до 30,75 грн за доллар.

      О ситуации в мире МВФ спрогнозировал мировой кризис в 2020 году: как изменится экономика

      Как изменится поведение людей

      Большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно.

      Говорится о:

      • изменение вида экономической деятельности;
      • здоровый образ жизни; гигиену и санитарию;
      • глобализацию и активное передвижение;
      • отношение к вакцинации.

      Эксперты предлагают правительству

      Наиболее оптимальной моделью ответа правительства на экономический кризис, эксперты назвали увеличение дефицита государственного бюджета до 6% от ВВП. Заметим, что именно это правительство и сделало, приняв изменения в бюджет на 2020 год.

      Какие изменения приняли в бюджет – читайте здесь.

      Эксперты также посоветовали правительству:

      • увеличить поддержку малого бизнеса и Фопов;
      • ввести налоговые каникулы и оказывать помощь работодателям, чтобы те могли выплачивать зарплаты работникам.

      Что известно о мировом кризисе из-за коронавируса?
      Мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее за последние 40 лет. Центром нового экономического кризиса может стать Италия. Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет. Эта сумма превышает годовой объем производства Японии.

      МВФ прогнозирует такое падение:
      – экономика США в 2020 году упадет на 6,1%;
      – ВВП Евросоюза – на 7,1%;
      – экономика Украины – на 7,7%;
      – экономика России – на 5,5%.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Безработица ВВП Инфляция Деньги Бюджет 2020 Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Мировой кризис 2020
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